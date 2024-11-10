شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح ينافس بفيلمين جديدين في دور العرض قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس الفنان أحمد خالد صالح في السينما بفيلمين جديد قبل نهاية العام، حيث انطلق له يوم الأربعاء الماضى الموافق 6 نوفمبر فيلم الهوى سلطان، وينتظر طرح ثانى أفلامه الفستان الأبيض الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجارى بعد عرضه العالمى الأول في مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة.

فيلم الهوى سلطان تدور أحداثه فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.



احمد خالد صالح ومنة شلبى فى الهوى سلطان

أما الفستان فيلم الفستان الأبيض من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.



أحمد خالد صالح فى فيلم الفستان الابيض

وشارك أحمد خالد صالح فى رمضان الماضى خلال مسلسل "بدون سابق إنذار" الذى عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم لاسيما وأنه مكوّن من 15 حلقة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة.