سيمون كينبرج يفاجئ محبي سلسلة Star Wars بهذا الخبر.. فما الذي يحضر له؟

ميرنا وليد - بيروت - تعاقدت شركة Lucasfilm مع المنتج والكاتب العالمي سيمون كينبرج، لتطوير ثلاثية حرب النجوم الجديدة، والتي سيكتبها وينتجها مع المخرجة العالمية كاثلين كينيدي.

بينما يُشاع أن الحلقات من 10 إلى 12، يقترح المطلعون أنها ستطلق ملحمة جديدة جنبًا إلى جنب مع مشاريع حرب النجوم الأخرى، لمخرجين منهم جيمس مانجولد وتايكا وايتيتي.

يتمتع كينبرج، الذي شارك في إنشاء Star Wars Rebels واستشاري The Force Awakens، بخبرة واسعة في الامتياز من عمله في X-Men وDeadpool وThe Martian وSherlock Holmes، وهو يقوم أيضًا بإنتاج طبعة جديدة من فيلم The Running Man من شركة Paramount وفيلم Star Trek القادم.

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