الإعلامية المصرية مفيدة شيحة تفجع بوفاة والدتها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة وفاة والدتها وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت شيحة صورة لآية قرآنية، وأرفقتها بتعليق :"انا لله و انا اليه راجعون .. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، فريق الإعلامية مفيدة شيحة".

ولم يتم الكشف عن موعد العزاء أو الدفن.

متابعو شيحة إنهالوا بتعليقات المواساة، سائلين المولى أن يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جنانه، و أن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، لم تكشف شيحة سبب الوفاة.

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