ياسمين صبري تخطف القلوب بأنوثتها من أمام الطائرة الخاصة.. وسعر خيالي لحقيبة يدها من HERMÈS

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية ياسمين صبري عيون الجمهور، بإطلالتها من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع من أمام طائرة خاصة، فكانت ترتدي توب باللون الأبيض، مع جيليه باللون الأحمر، وسروال أسود ضيق، وإنتعلت حذاء رمادياً طويلاً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت ياسمين بيدها حقيبة من دار أزياء HERMÈS، وصل سعرها إلى 25,000 دولار.

يذكر أنه للمرة الأولى، يشارك الممثل اللبناني نيقولا معوض البطولة إلى جانب ياسمين صبري، وذلك بمسلسل "ضل حيطة"، الذي سوف يعرض في شهر رمضان عام 2025.

وتدور أحداث العمل المؤلف من 30 حلقة، في إطار إجتماعي تشويقي، وتجسد ياسمين شخصية ربة منزل تمر بتحولات كثيرة، وتواجه أزمات متعددة في حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل الممثلون ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، غفران محمد وأحمد سليم، تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج إبراهيم فخر.

