شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يطرح أغنية "وأنت غايب" أولى أغانى ألبومه الجديد الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب كريم محسن لطرح أول أغاني ألبومه الجديد والتي تحمل اسم "وأنت غايب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، حيث ستكون أول أغنياته يوم الإثنين 11 نوفمبر الجارى.

أغنية "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام.

وكان المطرب كريم محسن طرح مؤخرًا، أغنية بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى الأغنية التي قام بتلحينها وهى من كلمات هانى صارو.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقي" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".