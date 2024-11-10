شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد محمد أبو داود.. حينما وصفه فؤاد المهندس بأنه أفضل مساعد مخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنان محمد أبو داود الذى يعد من أهم فناني جيله، لما تمتع به من موهبة كبيرة رأى كثيرون من زملائه أنها لم تنفجر بالصورة الأكبر بسبب تركيزه في الإخراج وعدم رغبته في التركيز على التمثيل.

محمد أبو داود وخلال تصريحات تليفزيونية سابقة روي مواقف عديدة جمعته مع أهم النجوم قائلاً إن الزعيم عادل إمام وأحمد زكي نصحاه في وقت سابق بضرورة ترك الإخراج والتركيز على التمثيل.

وأضاف: أحمد زكى كان مصمم على كده وكان بيقولي دايماً لازم تمثل وسيب الإخراج، لأنك موهوب".

استكمل عن ذلك أنه حينما بدأ الإخراج كان لديه حلم واحد ممثل في إخراج عمل من بطولة فؤاد المهندس، قائلاً في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة في وقت سابق : مسرحية سيدتي الجميلة كنت بدخلها كل يوم، وانا صغير وشفت فيه هيبة كبيرة جداً، وموهبة أكبر، لأنه كان محافظ على شخصية كمال بيه اللى جسدها في المسرحية دي بهيبتها الكبيرة رغم كل الافيهات اللى حولها".

بعدين اما كبرت الأستاذ سيد راضى أخرج مسرحية للراحل الكبير فؤاد المهندس وانا كنت المساعد الأول للمخرج، وهو ما جعلنى أسعد جداً رغم تخوفى الشديد من هيبه الكبيرة وقتها، ولكنه أشاد بيا وقال عني أحسن مساعد مخرج اشتغل معاه في حياته خلال أول بروفة.