بالصور- درة التونسية تبهر الجمهور بأناقتها بهذا الفستان الرائع

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة درة التونسية متابعيها بإطلالتها الجديدة، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، وكانت ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأسود بتصميم رائع، بكمين طويلين، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئأ أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت درة مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.

وخطفت الأنظار بأناقتها، إذ ارتدت فستاناً أسود من تصميم دار "Givenchy" يبلغ سعره 6655 دولار.

جاء الفستان بقصة قصيرة وضيقة تعانق الجسد، وبصيحة الأوف شولدرز، مع وشاحين منسدلين من الكتفين.

ونسقت درة إطلالتها مع حذاء أسود يبلغ سعره 950 دولار تقريبا.

ومن الناحية الجمالية، تركت درة شعرها منسدلاً على كتفيها، مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها.

