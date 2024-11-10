راسل كرو يصف تصوير فيلم Gladiator بـ"مخيف كالجحيم".. فما السبب؟

ميرنا وليد - بيروت - في خطة مفاجئة في عالم السينما العالمية، بدأ فيلم Gladiator التصوير بـ 22 صفحة فقط من النص الكامل، حيث ترك للمخرج العالمي ريدلي سكوت والنجم العالمي رسل كرو خيارات تطوير الكثير من القصة في موقع التصوير.

وأشار راسل كرو في لقاء صحفي له، إلى أن "الفيلم نما أثناء إنتاجه" ووصف التجربة بأنها "مخيفة كالجحيم".

وكانت طرحت شركة Paramount Pictures مجموعة من الصور الجديدة للنجم العالمي دينزل واشنطن من الفيلم المنتظر "Gladiator 2"، الذي يقوم بإخراجه المخرج الشهير ريدلي سكوت. الفيلم من المقرر عرضه في دور السينما في 22 تشرين الثاني المقبل، ويشهد عودة ملحمية لعالم "Gladiator" الذي أسر الجماهير منذ صدور الفيلم الأصلي.

في هذا الجزء، يلعب النجم بول ميسكال دور "لوسيوس"، ابن شقيق كومودوس (الذي جسده في الفيلم الأول جواكين فينيكس)، والذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو). ويشارك في البطولة إلى جانب واشنطن، عدد من الأسماء الكبيرة مثل كوني نيلسن، ديريك جاكوبي، دجيمون هونسو، جوزيف كوين، بيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

أكد بول ميسكال في تصريحاته أنه انتهى من تصوير دوره في الفيلم، مشيرًا مازحًا إلى صعوبة التجربة بقوله: "لقد نجوت منه"، خلال ظهوره في برنامج "The Graham Norton Show". وعند سؤاله عن موعد إصدار الفيلم، أضاف ميسكال: "لا أستطيع قول المزيد، وإلا سيقوم أحد باغتيالي".