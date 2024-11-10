شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تحيى حفلاً غنائيًا بالقاهرة الجديدة يوم 5 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة روبى حفلاً غنائيًا بأحد مسارح القاهرة الجديدة يوم 6 ديسمبر المقبل وتقدم روبى باقة مميزة من أغانيها التي اشتهرت بها منها "ليه بيدرى، السنبلاوين، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مر".



حفل روبى

وكانت قد احتفلت مؤخرا روبى بعيد ميلادها وهى اشتهرت بشكل كبير بداية من الألفية الثانية، حيث ذاع صيتها بأغنيتها الشهيرة "انت عارف ليه" التي كانت من أكثر الأغاني شهرة في تلك الفترة بدون وسائل الإنترنت والسوشيال ميديا التى تتمتع بها الصناعة حالياً، ومن ثم استمرت في طرح بعض الأغانى مع المخرج شريف صبري.

روبي من مواليد 1981، واسمها الحقيقي رانيا محمد حسين توفيق، ولها الكثير من المشاركات السينمائية قبل انطلاقها بسرعة الصاروخ في عالم الغناء، حيث شاركت بأدوار صغيرة في فيلمي (فيلم ثقافي) و(سكوت ح نصور)، ومن ثم شاركت في فيلم "ليلة البيبي دول"، وفيلم "الوعد"، وفيلم "الحرامي والعبيط" لتلعب شخصية ناهد التي كان لها صيت كبير، لتنتقل بعد ذلك للمشاركة في مسلسل بدون ذكر أسماء في عام 2013.

وجدت روبى نجوميتها في الدراما، من خلال شخصية رضا في مسلسل سجن النساء مع النجمة نيللي كريم في عام 2014، ثم شخصيتها الشهيرة الصحفية مها عوني، في مسلسل عيار ناري، ومشاركتها في الكنز عام 2017، وسرعان ما تألقت بشكل أكبر في مسلسل أهو ده اللي صار، وفي حملة فرعون مع النجم أحمد سعد عام 2019، ومشاركتها المختلفة والمتميزة في مسلسل حضرة العمدة، الذي لعبت فيه دور البطولة بشخصيتها صفية، وشخصيتها المختلفة فريال فريد في فيلم جروب الماميز عام 2023، وتألقها في فيلم عصابة المكس مع النجم أحمد فهمي.