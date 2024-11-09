شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء منصور تقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة للطفل العربي بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الإعلامية شيماء منصور حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، الذي ترأسه الدكتورة داليا همام، وتحمل الدورة اسم الراحل عبد المنعم مدبولي، وذلك غدًا الأحد الموافق 10 نوفمبر الحالي، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والرئيس الشرفي للمهرجان، وعدد قيادات وزارات التعليم والثقافة والشباب والرياضة.

ويشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من رموز الإبداع الفني للطفل من كتّاب وفنانين ومخرجين، وهم: "الفنان القدير رشوان توفيق، ويقدم تكريمه الكاتب محمد بهجت، والفنان القدير أحمد ماهر، الفنان القدير عزت زين، الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، المسرحي الإماراتي خليفة التخلوفة"، وذلك عن مجمل أعمالهم، وتقديرا لمسيرتهم الفنية الكبيرة، وستقدم تكريمهم الفنانة نورهان.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.