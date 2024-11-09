شكرا لقرائتكم خبر عن "وأنت غايب" أغنية جديدة لـ كريم محسن بتوقيع حسام سعيد وعمرو الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

يتعاون الشاعر حسام سعيد في أغنية تحمل اسم وأنت غايب، للمطرب كريم محسن ومن المقرر طرحها الإثنين المقبل ضمن أغانى ألبومه، وهى من ألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد ياسر وتحمل عددًا من المفاجآت.

وأعرب مؤخرًا المطرب كريم محسن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "كده برضو ينفع" التي طرحها مؤخرًا ونال من خلالها إشادات كبيرة من داخل الوسط الفني وخارجه.

وأضاف أنه وافق على تلك الأغنية بعد سماع حوالى 5 أغانٍ، مشيرًا إلى أنها من كتابة وألحان عزيز الشافعى الذى أتعاون معه لأول مرة فى مشوارى الغنائى، ومن توزيع أحمد عادل.

وأشار إلى أن أغنية "كده برضو ينفع" تحمل طابع اللحن الطربى، وكلماتها قريبة من الناس كما أنها تحمل سؤال وإجابة.

ويعيش كريم محسن خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني، حيث يقوم بجلسات عمل فنية للانتهاء من العديد من المشاريع الغنائية الذي يقوم بطرحها خلال العام الجديد 2023 للجمهور ومحبيه.

وطرح كريم محسن مؤخرًا أغنية بعنوان "فلاتر" على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية وتفاعل الجمهور ومحبيه معها.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقي" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".