المخرج محمد السلمان من مؤتمر النقد السينمائي: أتمنى من كل صانع أفلام أن يكون صادقًا في صوته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - انطلقت منذ قليل جلسة حوارية بعنوان "لمن تُصنع الأفلام .. ما بين الفنية والجماهيرية"، تحدث خلالها المخرج السعودي محمد السلمان عن إشكالية الأفلام التجارية والجماهيرية، ويحاوره الناقد السينمائي الدكتور مصعب العمري، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع من الدورة الثانية من مؤتمر النقد السينمائي الدولي.
حيث انطلق المؤتمر الذي تنظمه هيئة الأفلام في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2024، بحضور حشد من المهتمين والمتخصصين في مجال السينما، وصُنَّاع الأفلام، ومحبي الشاشة الكبيرة.
متابعة: معتز الشافعي
تصوير: مشاري الخثران
أعده للنشر: مي علي
وأكمل السلمان: "الناس تعتقد الفيلم التجاري فنيًا ضعيف، وأن الفيلم الفني بيكون غير ممتع، والنظرتين مش صح". وتطرق إلى الحديث عن فيلم كوري نجح في أمريكا بالرغم أنه لم ينجح في السعودية، وذلك على حسب ذوق الجمهور.
وأضاف السلمان: "كما تم مناقشة فيلم Barbie على تويتر قبل عرضه، مؤكدًا أن قوة التسويق يمكن أن تساعد الفيلم الفني لطلبه في المهرجانات المختلفة أكثر من أي فيلم آخر بدون تكاليف عالية، وذلك إذا نجح العاملون على الفيلم الوصول إلى الجمهور المستهدف أو ما يعتقدون أن الفيلم سوف يعجبهم سواء بشكل محلي أو حول العالم".
واطلعوا على نبيلة عبيد لـ الخليج 365: السينما السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً.. وعملي القادم مع فنانين سعوديين
وأكمل السلمان: "إذا كان هناك توافق بين القضية أو الأطروحة التي يطرحها الفيلم مع المهرجان سواء في الشرق أو الغرب فهذا يفيد الفيلم كثيرًا، وأنا شخصيًا أعتقد أن صانع الفيلم يجب أن يكون صادقًا في صوته ويعرف ما يريده عندما يصنع فيلمًا".
يمكنكم متابعة التفاصيل الكاملة لافتتاح مؤتمر النقد السينمائي الدولي 2024 في الرياض
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»
حيث انطلق المؤتمر الذي تنظمه هيئة الأفلام في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2024، بحضور حشد من المهتمين والمتخصصين في مجال السينما، وصُنَّاع الأفلام، ومحبي الشاشة الكبيرة.
متابعة: معتز الشافعي
تصوير: مشاري الخثران
أعده للنشر: مي علي
محمد السلمان يتحدث عن إشكالية الأفلام التجارية والجماهيريةتحدث المخرج السعودي محمد السلمان عن إشكالية الأفلام التجارية والجماهيرية خلال جلسة حوارية بعنوان "لمن تُصنع الأفلام .. ما بين الفنية والجماهيرية"، حيث قال: "إن هناك فيلماً تراجيدياً نجح بدرجة كبيرة في السوق الصيني محققًا أكثر من 55 مليون دولار، بالرغم من قول الناس أنه فيلم مهرجانات".
وأكمل السلمان: "الناس تعتقد الفيلم التجاري فنيًا ضعيف، وأن الفيلم الفني بيكون غير ممتع، والنظرتين مش صح". وتطرق إلى الحديث عن فيلم كوري نجح في أمريكا بالرغم أنه لم ينجح في السعودية، وذلك على حسب ذوق الجمهور.
محمد السلمان يتحدث عن قوة التسويق وتأثيرها على نجاح الأفلاموخلال الجلسة تحدث محمد السلمان عن تأثير الدعاية والتسويق في نجاح الأفلام، وأعطى مثالاً بأفلام Barbie و Oppenheimer، حيث قال : "أنا مؤخرًا بدأت أؤمن كثيرًا بعملية التسويق، حيث أننا ناقشنا العديد من الأفلام مثل فيلم Oppenheimer الذي جعل كل سعودي يهتم بالحرب العالمية الثانية بهذا القدر، حيث أننا وصلنا إلى الفيلم قبل عرضه عندنا نتيجة التسويق".
وأضاف السلمان: "كما تم مناقشة فيلم Barbie على تويتر قبل عرضه، مؤكدًا أن قوة التسويق يمكن أن تساعد الفيلم الفني لطلبه في المهرجانات المختلفة أكثر من أي فيلم آخر بدون تكاليف عالية، وذلك إذا نجح العاملون على الفيلم الوصول إلى الجمهور المستهدف أو ما يعتقدون أن الفيلم سوف يعجبهم سواء بشكل محلي أو حول العالم".
واطلعوا على نبيلة عبيد لـ الخليج 365: السينما السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً.. وعملي القادم مع فنانين سعوديين
محمد السلمان : أتمنى من كل صانع سينما أن يكون صادقاً في صوته وما يقدمهكما تمنى المخرج محمد السلمان من كل صانع سينما أن يكون صادقًا في صوته وما يقدمه، حيث قال: "أنا شخصيًا أرى أن هناك مؤثرات يتمنى أي صانع أفلام أن يحققها، وهذا الشكل المثالي بالنسبة لي أنا شخصيًا، وهو الوصول إلى شريحة معينة من الناس، ووصول الفيلم إلى المهرجانات هذا في حد ذاته تسويق ونجاح للفيلم عند عرضه بهذه المهرجانات".
وأكمل السلمان: "إذا كان هناك توافق بين القضية أو الأطروحة التي يطرحها الفيلم مع المهرجان سواء في الشرق أو الغرب فهذا يفيد الفيلم كثيرًا، وأنا شخصيًا أعتقد أن صانع الفيلم يجب أن يكون صادقًا في صوته ويعرف ما يريده عندما يصنع فيلمًا".
تفاصيل مؤتمر النقد السينمائي الدولييُذكر أن مؤتمر النقد السينمائي الدولي يُقام بتنظيم من هيئة الأفلام السعودية، والتي تهدف إلى تنشيط وإثراء مجال السينما في المملكة عبر إقامة الفعاليات النوعية ودعم المواهب المتميزة. حيث تولي هيئة الأفلام مجال النقد السينمائي اهتماماً خاصاً كونه من أهم عوامل الارتقاء بصناعة السينما وتجربة مشاهد الفيلم. وقد سبق إجراء ملتقيين للنقد السينمائي في حائل في 27 سبتمبر وفي الأحساء في 25 أكتوبر، ويقام مؤتمر النقد السينمائي الدولي ليكون الحدث الختامي لملتقيات هذا العام.
يمكنكم متابعة التفاصيل الكاملة لافتتاح مؤتمر النقد السينمائي الدولي 2024 في الرياض
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»