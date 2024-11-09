أفلام شارك ببطولتها أحمد خليل ‏بالرغم من نجاحه في الدراما التلفزيونية ‏

عشق التمثيل منذ الطفولة وبدأ بالمسرح

أحمد خليل وأبرز أفلامه السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - يعد الفنانواحدًا من أبرز الفنانين الذين نجحوا في أن يكون لهم مكانة خاصة لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي، وجاء ذلك من خلال مُشاركته في العديد من الأعمال الفنية ما بين، المسرح ووالتي حقق من خلالها انتشارًا كبيرًا.وبذكرى وفاته والتي توافق اليوم 9 نوفمبر نستعرض لكم بداياته الفنية وأبرز الأفلام التي شارك ببطولتها في السينما المصرية أمام كبار النجوم والمخرجين.وُلد الفنان أحمد خليل في 15 يناير عام 1941 بالدقهلية، وعشق التمثيل والفن منذ طفولته حيث التحق بفريق التمثيل في مدرسته وعقب ذلك التحق بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1965 ليتم تعيينه مُعيدًا في المعهد نظرًا لتفوقه كما التحق بمسرح الجيب والذي شارك من خلاله ببطولة 9 مسرحيات ومن أبرزهم مسرحيات "يا طالع الشجرة، ياسين وبهية، حب تحت الحراسة".وعقب ذلك شارك الفنان أحمد خليل بعدد من الأفلام السينمائية في نهاية فترة الستينيات حتى منتصف السبعينيات وبتلك الفترة سافر للعمل بالخليج من خلال العديد من الأعمال الفنية وحقق شهرة واسعة لدى الجمهور الخليجي.إلا أن النجاح الحقيقي الذي حققه الفنانكان من خلال الدراما التلفزيونية وبشكل خاص عقب عودته إلى مصر، حيث شارك ببطولة عدد من المسلسلات التي لاقت نجاحًا وأحبها الجمهور بدرجة كبيرة ومن أبرزها "هوانم جاردن سيتي، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين، سكة الهلالي، محمود المصري".و بالرغم من نجاحه في الدراما التلفزيونية حيث يعد واحدًا من أشهر نجومها، إلا أن الفنانكان له علامات مُضيئة بارزة في مسيرته الفنية في السينما المصرية، حيث شارك ببطولة عدد من الأفلام السينمائية أمام كبار المُخرجين ونجوم السينما.ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها الفنانفيلم "المومياء" مع المُخرج شادي عبد السلام ومن بطولة الفنانة نادية لطفي عام 1969، وأيضًا فيلم "كتيبة الإعدام" والذي تعاون من خلاله مع المُخرج عاطف الطيب والفنان نور الشريف، كما شارك أيضًا ببطولة فيلم "الأراجوز" أمام النجم العالمي عمر الشريف والفنانة ميرفت أمين.وفي عام 1992 شارك الفنانببطولة فيلم "فخ الجواسيس" أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز كما تعاون مرة أخرى بنفس العام مع المُخرج عاطف الطيب من خلال فيلم "ضد الحكومة" والذي جسد بطولته الفنان أحمد زكي وقد تعاونا مرة أخرى من خلال فيلم "ناصر 56".لقراءة المزيد: نجوم الفن يودعون "عطا المراكيبي" الشهير بأحمد خليليُذكر أن الفنانرحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر عام 2021 عن عمر ناهز الـ80 عامًا ومسيرة فنية استمرت لما يتجاوز النصف قرن قدم خلالها ما يُقارب الـ300 عمل فني ما بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح ليُصبح واحدًا من أبرز الفنانين بتاريخ الفن في الوطن العربي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».