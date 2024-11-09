رامي صبري يوثق أجمل لحظات رحلته وحفله بكندا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وثق الفنان المصري رامي صبري اهم مقتطفات رحلته الى كندا واقامته حفلا هناك في مقطع فيديو بصفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وأرفقه بتعليق جاء فيه :"منذ بحظة وصولي الى كندا وحب معجبيني غمرني من تجولي في الشوارع الى الحفلات كانت ليلة مليئة بالطاقة والشغف والسحر".

وتابع:"ليلة لا انسى، الى المرة المقبلة ، كندا".

وتضمن حفل رامي حضوراً عربياً، وتحديداً مصرياً لا يستهان به.

وكان قد نشر صبري مجموعة من الصور له على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، تظهره وهو في كندا.

وقد أحيا مجموعة من الحفلات في كندا، وأيضاً في الولايات المتحدة الأميركية.