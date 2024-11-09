مايكل دوغلاس يعتبر فوز دونالد ترامب خسارة شخصية له

ميرنا وليد - بيروت - أبدى النجم الأميركي الشهير مايكل دوغلاس اعتراضه على فوز دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، واصفًا النتائج بالقضاء على أي وخلال استضافته في برنامج "Real Time"، قال: "أنا غاضب للغاية من هذا السباق الهزيل، كان من المفترض أن يكون متقاربًا للغاية، مع كل هذه الاستطلاعات، إنها هزيمة ساحقة، لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية حدوث ذلك".
وأنتج دوغلاس سابقًا وظهر في الفيلم الوثائقي "أميركا تحترق" هذا الصيف، والذي يشرح الانقسام الاقتصادي في البلاد.
وفاز ترامب، على كامالا هاريس في انتخابات 2024، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بعد أن خدم سابقًا لفترة رئاسية خامسة وأربعين وخسر إعادة انتخابه أمام الرئيس جو بايدن.
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