سلاف فواخرجي سعيدة بمشاركتها في هذا العمل بطفولتها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها لارهسال احد زملائها قصاصة ورق توثق مشاركتها وهي طفلة في أحد المسلسلات وعلقت في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"خلال تصوير مسلسل "ليالي روكسي" فاجأني الممثل القدير والغالي على قلبي أحمد خليفة بصفحة مطبوعة من ملف مسلسل "الدنيا مضحك مبكي" 1987 للقاص الشعبي حكمت محسن وسيناريو تيسير السعدي واخراج الأستاذ طلحت حمدي رحمهم الله جميعا

وكُتب على هذه الورقة : الطفلة سلاف فواخرجي

كانت فرحتي كبيرة بهده الهدية الغالية وكانت المرة الأولى التي أراها فيها وفرحتي أكبر بهذه الذكرى الأولى …

وذكريات الطفل لها طعم لا يمحى …

وكل اللحظات تبدو جميلة بعد أن تصبح ذكريات

تحيّة لصناع الفن الأوائل… تحيّة لكل الأسماء المكتوبة وغير المكتوبة … واسمان كان لي شرف التمثيل معهما مباشرة في حلقتين من هذا المسلسل وهما السيدة نجاح حفيظ والسيد علي الرواس لروحيهما السلام …

وتحيّة لكل صانع حقيقي ، قديما والآن وفي كل وقت، تحيّة لكل فنان مازال فنه شغفه وانسانيته بوصلته …

تحيّة لكل صادق غير منافق …

والدنيا … مضحك .. مبكي ..

الطفلة سلاف فواخرجي