أيمن العلي ملك جمال الأردن يشارك تفاصيل رحلته القاسية مع السرطان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - حصد البلوغر والتيك توكر أيمن العلي الذي لقبه متابعوه بـ" ملك جمال الأردن" تعاطفاً كبيراً من المتابعين بعد اطلاعهم على الصور والفيديوهات التي ينشرها دوماً عبر حسابه على إنستغرام مشاركاً إياهم تفاصيل رحلة علاجه الصعبة من مرض السرطان.

وكما بدا في الصور والفيديوهات التي نشرها أيمن العلي وهو من أبرز المؤثرين على السوشيال ميديا أن المرض قد غيّر شكله كثيراً لاسيما الصورة التي نشرها مؤخراً وأحدثت ضجة وتعاطفاً كبيراً معه حيث تغيّرت ملامح وجهه بالكامل. وقد لقيت هذه الصورة الكثير من التفاعل من متابعيه ومن رواد السوشيال ميديا الذين تمنوا لأيمن العلي الشفاء.

أيمن العلي يطلب من متابعيه الدعاء لشفائه



أظهرت أحدث صورة لـ أيمن العلي على حسابه على إنستغرام أن المرض أنهكه بصورة كبيرة حيث بدا بوجه شاحب هزيل وجسم نحيل أيضاً. ونشر أيمن العلي الصورة التي التقطت من المستشفى أثناء خضوعه للعلاج وبجانبه والدته التي كانت تجلس بقربه على السرير وملامح الحزن واضحة على وجهها، وهي تضع يدها بيده، ويد أخرى تضعها بحنان على رأسه محاولة طمأنته ومنحه عاطفتها لتساعده على اجتياز المرض. وعلق على الصورة من المستشفى طالباً من متابعيه الدعاء له لشفائه قائلاً:" الحمد لله دعوة من القلب".

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بيّن أيمن العلي عن شجاعة كبرى بتحدي المرض

أيمن العلي هو من أبرز المؤثرين على السوشيال ميديا ولديه الآلاف من المتابعين. ولقّبه متابعوه بـ"ملك جمال الأردن" لجماله ووسامته. وهذا ما تدل عليه صوره وفيديوهاته على صفحته على إنستغرام قبل إصابته بمرض سرطان المعدة.

أعلن أيمن العلي عن إصابته بالمرض العام الفائت وأحب منذ علمه بمرضه مشاركة جمهوره كل التفاصيل المتعلقة بمراحل علاجه.

وكان لافتاً أن الابتسامة لم تكن تفارقه طيلة الوقت لا بصوره أو الفيديوهات التي ينشرها متسلحاً بالأمل الكبير لشفائه حيث بيّن عن شجاعة كبرى بتحدي المرض. وكان مثالاً يحتذى به ويعطي صورة إيجابية تفاؤلية للكثير من المصابين بالمرض.

صورة أيمن العلي قبل إصابته بالمرض

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أيمن العلي: هكذا اكتشفت إصابتي بالسرطان



شارك أيمن العلي تفاصيل اكتشافه مرض السرطان من خلال سؤال وجهه المتابعون له في أحد الفيديوهات التي نشرها على حسابه على إنستغرام حيث قال أيمن العلي:"أكثر سؤال يطرح عليّ كيف اكتشفت إصابتك بالمرض؟ وما الأعراض التي شعرت بها؟ فتابع أيمن علي:" منذ عام اكشتفت إصابتي بالمرض إثر إصابتي بأوجاع حادة في منطقة البطن. فقالوا لي مرة لديك نقص بالأملاح ومرة أخرى شخصوا حالتي بالتهاب الزائدة. بعد مرور شهر من ذلك، عدت فأصبت في أحد الأيام بألم حاد في البطن. ولم أعد أستطيع التحمل. فذهبت على الفور إلى المستشفى وخضعت للفحوصات. فتبين أن لدي كتلة ورم في أسفل البطن. وخضعت للمراقبة الطبية الدقيقة في المستشفى وأخذوا مني خزعة. وبعد ثلاثة أسابيع تبين أن الورم لديّ من النوع الخبيث وليس حميداً". وتابع أيمن علي حديثه لمتابعيه موجهاً له نصيحة قائلاً:" نصيحتي للجميع ألا يستهين أي أحد بأي ألم يصيبه. ويجب الذهاب مباشرة إلى المستشفى".

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يحظى أيمن العلي بالكثير من التفاعل من محبيه ومتابعيه وهو يحب أن يضعهم في أجواء يومياته ونشر مرة أنه سعيد لأنه أصبح خالاً، من خلال فيديو صوّره من المستشفى وهو يزور ابن أخته بعد ولادته. وكتب معلقاً "بارك الله فيما رزقنا وجعل هذا الطفل قرة عين لأختي وزوجها".

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لا يعرف أيمن العلي التشاؤم وهو دائم الحيوية

بالاضافة لذلك يشارك أيمن العلي متابعيه فيديوهات سياحية عن الرحلات التي يقوم بها في مختلف أنحاء الأردن. ويشاركها غالباً مع والدته التي يصحبها عادة في العديد من رحلاته. ويبدو كدليل سياحي ملمّ بتفاصيل الأمكنة التي يزورها. وينصحهم من خلال تجربته الخاصة بالمطاعم والفنادق الأفضل وبأصناف المأكولات اللذيذة التي بإمكانهم تناولها.

لا يعرف أيمن العلي التشاؤم هو دائم الحيوية والتفاؤل بالرغم من قساوة المرض عليه فهو يحاول قدر المستطاع التغلب على آلامه والإطلالة على محبيه بأفضل إطلالة. وينشر فيديوهاته بتفاؤل بعد الخضوع للعلاج الكيماوي ويخبر متابعيه أن يتحلة بمعنويات مرتفعة.

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نصيحة غذائية من أيمن العلي لمتابعيه

ونراه يعطي مرات عدة نصائح لمرضى السرطان مستغلاً تجربته للإفادة حيث نشر مرة في أحد فيديوهاته رداً على سؤال من متابعيه:" يقولون لي يا أيمن حدثنا ما أفضل فاكهة لمرضى السرطان؟ وأنا أقول لكم إن التوت الأسود وهو كنز من الفواكه وللعلاجات السرطانية ويحتوي على مضادات الأكسدة وغني بالفيتامينات".

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