الليث حجو يحوّل "حكاية بطل" ل محمد عدوان الى عمل درامي-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يعكف المخرج السوري الليث حجو على العمل لتحويل سيناريو "حكاية بطل" للسينساريت الراحل محمد عدوان الى عمل درامي ليبصر النور على الشاشة.

ونشر حجو صورا تبرز عمله على السيناريو وأرفقها بتعليق شرح فيه اختياره لهذا السيناريو بالذات وكيف ينوي معالجته دراميا معلقا :"“وسيعرف الناس أن البطل الذي يتفاخر الجميع به هو إنسان عادي.. لماذا تريدون أن توهموا الناس أن البطل شيء من طينة غير طينتهم؟ دعوه يظهر كما هو، إنساناً عادياً. أتعرف ماذا تستفيد؟ يكتشف الناس جميعاً أنهم يستطيعون أن يكونوا أبطالاً."

ممدوح عدوان

في الثمانينات قدّم ممدوح عدوان عمل مسرحي، يحمل عنوان “زيارة الملكة” حيث بدأنا سوياً عام 2003 بالتحضير لتحويله إلى نص تلفزيوني ولكن توقف المشروع نتيجة رحيله عام 2004،

ولعل الفنون في جوهرها نبعت يوماً ما من قضايا الإنسان، قضاياه وأزماته التي تكررت وتتكرر عبر الزمن، ممدوح عدوان- عبر أدبه- استطاع بكل واقعية أن يروي حكاية تصلح لكل زمان ومكان.

حكاية بطل: مشروع بدأه عدوان، نسجه بحرفية قد تكون وصلت لدرجة قراءة مستقبل شعوبنا والتنبؤ بما ينتظرها.

اليوم… نحاول أن نعيد الحكاية بكل أمانة وإخلاص لرؤية عدوان، في محاولة أخرى لصناعة دراما أقرب للواقع.