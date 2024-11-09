صلاح عبد الله يستذكر طفولة ابنته جنى مع أحمد عز-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري صلاح عبد الله متابعيه في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة قديمة تبدو فيها ابنته "جنى"وهي طفلة يحملها الممثل أحمد عز الذي كان واقفا الى جانب والدها.

وعلق عبد الله على الصورة كاتباً:" صورة بحبها كانت في فرح"دنيا"بنتي الكبيرة واللي شايلها عز"چنى" آخر عنقودي

چنى دلوقتي في تانية جامعة…إفتكروا الأيام الحلوة وبالذات اليومين دول".

وكان نشر صلاح عبد الله صورة له من زيارته إلى لبنان، عبر من خلالها عن حزنه بسبب يحصل في لبنان وما يمر به الشعب اللبناني خلال هذه الفترة، وعلق بالقول: "أكتر بلد رحتها وحبيتها وإشتغلت فيها مسرح وفيديو وسينما ولى فيها أحباب وأصدقاء أعتبرهم أهلي ولا أملك الآن غير الدعاء لها ولهم".