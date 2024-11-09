المايسترو عبدو منذر في المستشفى بعد وعكة صحية-بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - أدخل المايسترو اللبناني عيدو منذر إلى مستشفى مار يوسف وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية لبخضع على إثرها إلى تدخل طبي إذ تم تفج ير حصوة في آحى كليتيه هي الثانية وفق ما أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.
وشكر منذر الطاقم الطبي العامل في المستشفى المذكور وكذلك صندوق تعاضد الفنانين وكذلك بزوجته وبعضا من أصدقائه لوقوفهم إلى جانبه.
ونشر منذر صورتين له من على سرير المستشفى مطمئنا محبيه بأن العملية تكللت بالنجاح.
من موقع الخليج 365 نتمنى ل منذر التعافي والشفاء التام.
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