شكرا لقرائتكم خبر عن shark tank يظهر فى فيلم الحريفة 2 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج طارق الجنايني، عن مفاجأة لجمهور فيلم الحريفة، والتي تمثلت في مشاركة الحريفة في برنامج shark tank ضمن كواليس الجزء الثاني الذي يتم تصويره حاليًا، وظهر طاقم الفيلم برفقه رجال الأعمال sharks في صورة نشرها الجنايني عبر حسابه الشخصي ليوجه الشكر للقائمين على البرنامج لاستضافتهم.

ووجه الجنايني الشكر للقائمين على برنامج shark tank، وهم عمرو منسي وأحمد الأقصر، وكل من رجال الأعمال "أيمن عباس، ومحمد منصور، وحمادة فاروق، ودينا غبور، وأحمد طارق"، وسرعان ما لقيت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهور الفيلم.



الحريفة في شارك تانك

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة لفيلم الحريفة، عن البرومو التشويقي الأول للجزء الجديد على حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من الفيلم الذي قام ببطولته كل من: نور النبوي وكزبرة ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقون على استكمال الحلم سويًا، ويظهر في الإعلان التشويقي دخول الحريفة للجامعة لأول مرة وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

ودارت أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.