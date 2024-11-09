شكرا لقرائتكم خبر عن ليجي-سي والأخرس يشاركان في أغنية "راح مني" في مزيكا صالونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح برنامج مزيكا صالونات، أغنية كل من مطربي الراب ليجي-سي والأخرس، التي عملا عليها في الحلقة الثانية للموسم الخامس من البرنامج الذي يعرض عبر فضائية CBC كل يوم ثلاثاء، والتي حملت عنوان "راح مني"، وتخطت الثلاث دقائق ونجحت في كسر الـ 100 ألف مشاهدة في أول 24 ساعة من طرحها.

واستضاف برنامج ريد بل مزيكا صالونات في حلقته الثانية ضمن الموسم الخامس، كل من ليجي-سي والأخرس، حيث تعد تلك المشاركة الثانية للأول فى البرنامج بعد ظهوره لأول مرة فى الموسم الثانى مع المطرب محمد عدوية، وتعد المرة الأولى لـ"أخرس".



كواليس تحضير الأغنية



ليجي سي وأخرس



ليجسي في الحلقة الثانية

وتقول كلمات الأغنية:

نص عمري الغالي راح مني

مع ناس مش راحمني

و انا اعمل ايه

و انا اعمل ايه

و انا الاقي مين يطمني

وسط اللي رافضنني

و انا اعمل ايه

و انا اعمل ايه

انا نص عمري الغالي راح مني

مع ناس مش راحمني

و انا اعمل ايه

و انا اعمل ايه

و انا الاقي مين يطمني

وسط اللي رافضنني

و انا اعمل ايه

و انا اعمل ايه

ساكت ليه حبيبي فاكر ان الدنيا واقفة عليه

ومش حاسس بحالي قلي انا هزعل ليه

سنين انا عشت قبلك عادي هعيش بعديه

انا مش ليه

بالكلام حبيبي الغالي اشطر واحد بالكلام

دا خد من عمري سنين وشهور وساعات

وايااااام

عشت معاك اوهااااام

مين هيرجع العقارب اللي دارت

كل اللي جوه

مكانش زي اللي ظاهر

كانت قدامي بس مكنتش باصص

كل شئ اتغير بس لما انا قولت بناقص

الناس دي جت منين؟

طب شالوا عنك ايه؟

مش بابي فوت جمل؟

جايين تحنوا ليه؟

و انا جايب اخر اخري

معنديش حلول بديله

و حياتي مش جميله

