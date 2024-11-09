شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: الدراما والوثائقيات ودعم الانتماء الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال برعاية الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفي عميد الكلية، ندوة بعنوان الدراما والوثائقيات ودعم الانتماء الوطني، وذلك يوم الإثنين 11 نوفمبر بقاعة المؤتمرات الساعة الواحدة ظهرًا.

يدير الندوة المخرج والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، ويشارك فيها كل: الدكتورة نسرين عبد العزيز أستاذ الإعلام والدراما، والمخرج جمال السروي، والممثل والمؤلف عمرو عبد الحليم.

يناقش المتخصصون في الإعلام والدراما علي المنصة كل ما يخص الدراما الوثائقية وتأثيرها على الجماهير بتنمية الشعور الوطني والانتماء لمصر ولوطننا العربي، كما سيتطرق الحديث لعدد من الأعمال التي ظهرت مؤخرًا وتناولت فترات تاريخية قريبة، وتم توثيقها دراميًا بعدد من المسلسلات والأفلام، وعلي رأسها سلسلة مسلسلات الاختيار، وغيرها من الأعمال.