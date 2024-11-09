شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي والدة الفنان أحمد مكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا تنعي فيه والدة الفنان أحمد مكي التي توفيت مساء اليوم.

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنها تتقدم والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء للفنان أحمد مكي، لرحيل والدته، داعية الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكان النجم أحمد مكى أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة والدته، حيث كتب منشورًا: سبحان من له الدوام.. توفيت اليوم والدتى حورية محمد جمال الدين شاكر.. أرجو منكم الدعاء لها.