شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أشرف زكي بطلة مسرحية "الصالون" وتعرض على مسرح الفلكي والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الممثلة الشابة مريم أشرف زكي عمل بروفات مسرحيتها الجديدة "الصالون" تمهيدًا لعرضها على خشبة مسرح الفلكي بالقاهرة.

وكشفت مريم أشرف زكي عن أن العرض درامي ويقدم على خشبة المسرح بالتجمع الخامس، وهو من إخراج دينا أمين.









وقالت مريم أشرف زكي إن العرض يقدم أيام 12 و13 و14 من شهر نوفمبر الجاري على مسرح ملك جبر بالتجمع الخامس وأيام 19 - 20 - 21 - 22 - 23 نوفمبر الجاري علي مسرح الفلكي.

ويعد هذا العرض هو عودة للنشاط الفني للممثلة مريم أشرف زكي ابنة الفنانة روجينا والفنان أشرف زكي، وذلك بعد مشاركتها موخرًا من خلال مسلسل سر الهي والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.

مسرحية الصالون كتابة نور قبطان، ديكور واضاءة جون هوي، ملابس نرمين سعيد، إعداد موسيقي محمد الليثي.