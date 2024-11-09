شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يعلن وفاة والدته عبر إنستجرام ويطلب الدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد مكى عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة والدته، حيث كتب منشورًا: سبحان من له الدوام.. توفيت اليوم والدتى حورية محمد جمال الدين شاكر.. أرجو منكم الدعاء لها.



والدة أحمد مكى





أحمد مكى

تقدم النجمة عائشة بن أحمد دور البطولة النسائية أمام النجم أحمد مكي في مسلسل عين شمس تأليف هانى سرحان وإنتاج شركة سينرجى، والذى يتواصل تحضيراته للعرض فى شهر رمضان 2025، حيث تعاقدت عائشة بشكل رسمي على العمل الذى تظهر خلاله بدور جديد ومختلف عليها تماماً.

وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل "عين شمس" الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.