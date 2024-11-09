تفاصيل مسلسلي رقم سري ونقطة سوده قبل انطلاق عرضهما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - ينطلق هذا الأسبوع عرض مسلسلين جديدين ضمن أعمال موسم الشتاء على الفضائيات، وذلك قبل حلول شهر رمضان وبدء موسم الدراما الأكبر والأهم خلال العام. والعملان هما: مسلسل "رقم سري" الذي يأتي من بطولة ياسمين رئيس، والذي يعتمد على دراما الألغاز والتشويق. والثاني مسلسل "نقطة سوده" والذي يأتي من بطولة أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه في دراما اجتماعية مليئة بالصراعات بين العائلات؛ حيث شهدت الأيام الماضية إطلاق عمليات دعاية مكثفة للمسلسلين تمهيداً لعرضهما.

مسلسل "رقم سري" ينطلق اليوم

مسلسل "رقم سري" ينطلق عرضه بدءاً من اليوم ، ويتم تقديمه من عالم "صوت وصورة"؛ حيث يُعَد امتداد أحداثه للعمل الذي قامت ببطولته حنان مطاوع والذي تم عرضه العام الماضي. ويشارك في البطولة إلى جانب ياسمين رئيس كلٌّ من: صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو. ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

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تدور أحداث "رقم سري" حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين، عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

"نقطة سوده" على الشاشات بدءاً من الثلاثاء

ثاني المسلسلات ينطلق على الفضائيات هذا الأسبوع، "نقطة سوده" الذي يُعرض بدءاً من الثلاثاء المقبل؛ حيث يأتي عرض العمل بعدما يقرب من عام على انتهاء تصويره. كما يشهد ظهور الفنانين الراحلين ناهد رشدي وأشرف عبدالغفور على الشاشة بعد وفاتهما؛ حيث تجسّد الأولى شخصية زوجة أحمد بدير ووالدة أحمد مجدي، والثاني يلعب شخصية رجل أعمال يتعرض لحادث ويصبح قعيداً.

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مسلسل "نقطة سوده" بطولة: أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد مجدي، وفاء عامر، نضال الشافعي، أحمد بدير، هدى الإتربي، سماح أنور، أشرف عبدالغفور، ناهد رشدي، أحمد عزمي، مريم الخشت، سماح السعيد، مؤمن نور، شاهيستا سعد، أسما سليمان، يسرا الحديدي، مازن جمال، مي صالح وعدد آخر من الفنانين. ومن تأليف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

قصة مسلسل "نقطة سوده"

تدور أحداث مسلسل "نقطة سوده" في إطار اجتماعي درامي رومانسي؛ حيث تستعرض القصة صراعات بين عائلتين وذكريات مؤلمة؛ مما يُضفي أبعاداً درامية عميقة، حول رضوى وشقيقها صلاح وخطتهما الشيطانية للانتقام من عائلة السويفي وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر السويفي وعلي السويفي التصدي لهما، ولكن الأمور تأخذ منعطفاً خطراً بعد أن يقع عمر ورضوى في الحب رغم العداوة المشتعلة.



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