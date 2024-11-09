حسين الجسمي يشعل الأجواء بحفل وسط الأهرامات بحضور النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلاً غنائياً كبيراً، مساء أمس الجمعة 8 نوفمبر، وسط الأهرامات في منطقة الصوت والضوء، وقد حرَص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة والشخصيات العامة على حضور الحفل.

النجوم يجتمعون في حفل حسين الجسمي

أشعل الفنان حسين الجسمي الأجواء بحفله الذي أحياه بمنطقة الأهرامات بالقاهرة، وقدّم عدداً كبيراً من أغانيه المميزة وخاصة أغنية "بشرة خير"، التي أشعلت أجواء الحضور وسط تفاعل كبير منهم، وخاصة أنه قد حرَص على حضور الحفل عددٌ كبير من نجوم الفن، أبرزهم: نبيلة عبيد، أحمد العوضي، هشام عباس، حميد الشاعري، عبير صبري، أروى جودة، لقاء سويدان، إيهاب توفيق.

كما حضر أيضاً: محمد لطفي، طارق النهري، بشرى. ومن نجوم الإعلام حضرت الإعلامية: هالة سرحان، سمر يسري، لمياء فهمي عبد الحميد، أسماء مسلم، وبوسي شلبي. وكذلك تواجد دكتور سامي عبد العزيز وحرمه النائبة صبورة السيد، وكابتن أحمد حسام، وكابتن أحمد حسن وغيرهم ممن تفاعلوا مع أغاني حسين الجسمي حتى قرب منتصف الليل.

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أحدث أغاني حسين الجسمي

يُذكر أن حسين الجسمي قد طرح في الصيف الماضي أغنية "دلع دلع"، الأغنية من أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وألحان الحساس، وتوزيع حسام كامل.

على جانب آخر، أعاد مسلسل "فعل ماضي" المُقرر عرضه يوم 29 أغسطس من الشهر الجاري، الفنان حسين الجسمي لغناء تترات الأعمال الدرامية الخليجية بعد فترة غياب قاربت من الـ20 عاماً، وقدّم الجسمي أغنية بعنوان: "الجبل" وهي من كلمات أحمد الصانع، ومن ألحان ياسر بوعلي.

وتدور قصة المسلسل حول هند التي تعيش بسلام مع أسرتها المكوّنة من زوجها الطبيب المرموق وابنتيها، ولكن ماضيها الصاخب بالسهرات الخاصة يهدد بالانكشاف عندما يظهر شريكها السابق في حياتها من جديد.

"فعل ماضي" يتضمن مجموعة من الأبطال، من بينهم: شجون الهاجري، زينة مكي، محمود بو شهري، علي كاكولي، عيسى دياب، فرح المهدي، أسرار دهراب، كوثر البلوشي، خلود بو غاشا، يعقوب الحزباوي، وغيرهم. يُذكر أن العمل من تأليف علياء الكاظمي، إخراج عبد الله بوشهري.



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