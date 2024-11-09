والدة أحمد مكي في ذمة الله

ميرنا وليد - بيروت - فجع الفنان المصري أحمد مكي بوفاة والدته ، وقد أعلن عن الخبر الحزين منذ قليل في صفحته الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي ناعيا إياها وكاتبا ::سبحان من له الدوام توفيت اليوم الموافق 9 /11 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها».

ولم يفصح أحمد مكي عن تفاصيل إضافية حول موعد ومكان الجنازة والعزاء.

إشارة إلى أن مكي يشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل «عين شمس» الذي يجسد فيه للمرة الأولى دورا بعيدا عن الكوميديا بعد اعتياد جمهوره عليه في مسلسل "الكبير أوي" والذي نال استحسان محبيه.