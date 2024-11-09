اسم محمد رمضان الأكثر تداولا بسبب موسم رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الفنان المصري محمد رمضان الترند المشهد عبر تريند محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي من جديد، وذلك بعد حديثه عن مشاركته في الموسم الرمضاني لعام 2025 خلال الساعات القليلة الماضية.

وخلال لقاء تلفزيوني، نفى رمضان مشاركته في رمضان 2025، قائلا: إنه لن يتواجد في الموسم الرمضاني المقبل لانشغاله بعدد كبير من الأعمال الفنية، مضيفا: أنها المرة الأولى التي يغيب عن الموسم لعامين.

وأضاف محمد رمضان معلقا على غيابه عن موسم رمضان 2025، قائلا: أول مرة اغيب عن الجمهور لمدة سنتين بس دا عشان اقدم حاجة قوية تكون أقوى من السنين اللي فاتت".

من ناحية اخرى يواصل محمد رمضان تشويق جمهوره ومتابعيه بالتعاون الأول الذي يجمعه مع الكينج محمد منير حيث من المقرر أن يجتمعا في أغنية جديدة سويا من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم" .