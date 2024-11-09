بالصور- مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة و هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - إحتفت الممثلة المصرية مايان السيد بيوم ميلادها على طريقتها الخاص، حيث شاركت مع متابعيها مجموعة من الصور لها ظهرت فيها اثناء إستمتاعها بوقتها على الشاطئ من دون مكياج سترعضةً جمالها الطبيعي، و علقت بالقول: "كل سنة و انا نفسي و سعيدة و بحب الحياة ، الحمدلله علي كل النعم اللي في حياتي، و انتوا".



وكانت شوقت مايان السيد، متابعيها، لفيلمها الجديد "وانا في الخيال حب"، وظهرت في صورة على دراجة بخارية خلف الممثل عمر زريق، من كواليس تصوير الفيلم الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة، والمقرر عرضه قريباً في دور السينما.

وأرفقت مايان الصورة بتعليق كتبت فيه: "في آخر يوم تصوير فيلم "ولنا في الخيال حب" نقول فركش".

