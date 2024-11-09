الشامي يكـ ـشف عن مقطع من أغنيته الجديدة "دكتور"

ميرنا وليد - بيروت - سوق الفنان عبد الرحمن فواز المعروف بـ "الشامي"، متابعيه عبر حسابه الرسمي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "دكتور".

وفاجأ الشامي متابعيه عبر حسابه الرسمي، بمقطع حصري من الاغنية المنتظرة، وذلك في بث مباشر له عبر احدى مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول الشامي في مقطع الاغنية: "خايف أنا من القرب، وخايف من دقة قلب، لأنك رفيقة درب، ولا حتى عابر سبيل، وينك من الإعراب، يا بعيدة من الأقراب، فاعل ومفعول في يا عيوني، هاي حرب أحباب". وتفاعل المتابعون مع مقطع الاغنية وأعربوا عن حماسهم الكبير لسماعها كاملة.

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