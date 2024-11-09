ساعة يد ياسمين صبري المرصعة بالألماس تلفت الأنظار وسعرها خيالي!

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة المصرية ياسمين صبري الأنظار بساعة يدها الفاخرة.

وظهرت ياسمين في صور نشرتها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة لافتة، إذ ارتدت بدلة سوداء أنيقة من Dolce & Gabbana، وحقيبة برونزية من نفس الدار، بالإضافة إلى مجوهرات فاخرة.

وكانت الساعة من دار شوبارد Chopard، وبلغ سعرها 82,300 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 4 ملايين جنيه مصري. الساعة مرصعة بـ33 قطعة من الألماس، وجاء جسدها من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، بينما مينا الساعة من عرق اللؤلؤ، مما جعلها قطعة فنية مميزة.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها بصيحات ساعات ثمينة، فقد سبق وظهرت في حفل Fashion Trust Arabia مرتدية ساعة أخرى من شوبارد، بلغ سعرها 87,600 ألف دولار، لتؤكد مجددًا تميزها في اختيار المجوهرات الفاخرة.

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