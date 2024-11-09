شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الأوبريت الغنائى "راحت عليك" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" في الثامنة مساء يومي السبت والأحد 23 و24 نوفمبر العرض المسرحي الغنائي النادر أوبريت "راحت عليك" لفنان الشعب سيد درويش.

وذلك بعد نجاحة الكبير فى عرضه على هامش مهرجان الموسيقى العربية الـ32، العرض من إخراج مهدى السيد ورؤية فنية محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي فراس نوح، تصميم ديكور عبد المنعم المصرى، إضاءة ياسر شعلان، ويقدم الأداء الفني في العرض كل من أحمد عفت، سمية وجدى، صابرين النجيلى، محمد حمدان، محمد أمين، يوسف طارق وهانى عبد الناصر مع كورال صوت العاصمة.

هذا الأمر يأتى ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة لإحياء التراث المصرى الأصيل وتخليد رموز الموسيقى والغناء.



مسرحية راحت عليك



صور من عرض مسرحية راحت عليك

يذكر أن الأوبريت تم انتاجه عام 1920 وكتبه سيد درويش مستلهما عملاً بعنوان المغول العظيم للمؤلف الفرنسي أدموند أودران وعربه وكتب اشعاره أمين صدقى كما شارك المؤلف الموسيقى كامل الخلعى بتلحين أغنيتين منه وقدمته آنذاك فرقة على الكسار المسرحية وتدور أحداثه فى مقاطعة هندية عن حاوى من أصل مصرى تساعده ابنته فى العروض ، ويقع فى غرامها كل من ولى عهد الهند وتاجر أمريكي يطلبها من والدها، لكن الفتاة ترفضه وتتوالى الأحداث.