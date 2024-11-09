شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم الشباب يدعمون فيلم رفعت عيني للسما أبرزهم أمير المصري وأحمد داش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم النجوم الشباب أحمد داش، أمير المصري، أميرة أديب فيلم رفعت عيني للسما، الذي يعرض حاليًا في السينمات المختلفة، وذلك على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد داش خلال استوري على حسابه الرسمي بـ إنستجرام: "فيلم رفعت عيني للسما حلو أوي أوي وفي السينمات دلوقتي".

بينما قال الفنان أمير المصري على حسابه الرسمي بـ إنستجرام: "فيلم رفعت عيني للسما دلوقتي في السينما، روحوه شوفوا فيلم صادق عن حكاية بنات في صعيد مصر كلهم أحلام وأمل".

كما حرصت أميرة أديب على دعم الفيلم، وكتبت على حسابها الرسمي بـ إنستجرام: "من أحلى الأفلام اللي شفتها، البنات الجميلة دي من كام شهر عملولي عرض خاص للفيلم بتاعهم وقد اسه كنت منبهرة وقد ايه الفيلم الهمني، ميرة: الفيلم ده وثائقي معناه أن كل الأحداث اللي بتشوفوها حقيقية وأرشح أنكم تدعموا البنات دي وتشوفوا الفيلم لأنه دلوقتي في السينما أي حد عنده حلم يتفرج، أوعدك هتطلع عايز تحققه.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي. تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.

(رفعت عيني للسما) من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

ومؤخرًا شارك الفيلم في مهرجان شيكاغو في دورته الـ 60، الذي يعد من أقدم وأكبر المهرجانات في أمريكا وتقام فاعلياته في شهر أكتوبر الحالي، كما حصل فيلم (رفعت عيني للسما) على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه.



أميرة الديب



أحمد داش