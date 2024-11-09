حاول العمل في مصر لمدة 12 عاماً وصدم الجمهور بتحدي اللهجات: تفاصيل يكشفها محمد القس لأول مرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 05:59 مساءً - حلَّ الفنان محمد القس ضيفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي" وتحدّث خلال اللقاء عن مشواره الفني وأعماله، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الخفيفة، التي كان من بينها: فقرة تقليد اللهجات العربية.

محاولات العمل في مصر

كشف محمد القس عن أنه شارك في أعمال خارج مصر مع مخرجين مصريين، وكانوا يخبرونه بضرورة العمل في مصر؛ لأنه ممثل جيد وسيحقق نجاحاً. ولكن بعد انتهاء العمل معهم، تنقطع علاقته بهم، والبعض قد يقوم بعمل "بلوك" لرقمه.

وتابع محمد القس حديثه عن العمل في مصر قائلاً: "دايماً كنت أسأل ربنا: ليه. بعدما عملت "موضوع عائلي" حسيت أنه فيه رسالة وأن ربنا يقول لي: ده وقتك، متقولش ليه. يمكن لو دخلت مصر قبل كده، وقدّمت عملاً بشكل مش كويس لأني لم أُصقل كممثل، يمكن الجمهور مكنش هيحب يشوفني مرة تانية".

الفنان محمد القس هو سوري الجنسية، وحاصل على الجنسية السعودية منذ عام 2021، ويجيد التحدُّث بعدة لهجات عربية، وقدّم في لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي" إسكتشاً قصيراً لرجل يطلب طعاماً بالتليفون باللهجة السعودية، واللهجة السودانية، واللهجة المصرية.

كما قدّم القس نفس الفقرة باللهجة السودانية، وحصد إعجاب الجمهور بشدة، وأثنى السودانيون في التعليقات على الفيديو، على إجادته للهجتهم.

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تجرِبة برغم القانون

تحدّثعن تجربته في مسلسل برغم القانون؛ مشيراً إلى أنه كان يقدّم لنفسه أعذاراً تتعلق بالشخصية؛ حتى يتعاطف معها ويقدّمها بشكلٍ متقن؛ مشيراً إلى أن مشهد إنكاره نسب أولاده في المحكمة ضمن أحداث المسلسل، من أصعب المشاهد.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كلٌّ من: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام، وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز. والعمل مكوّن من 30 حلقة.

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