مي سليم تستمتع بوقتها مع شقيقها على شاطئ البحر

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية مي سليم، متابعيها عبر حسابها الرسمي صورة جديدة لها.
ونشرت مي عبر صفحتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها، ظهرت فيها برفقة شقيقها.
وبدت مي في الصورة وهي تستمتع بوقتها مع شقيقها على شاطئ البحر، وترتدي فستان باللون الاخضر مع قبعة بنية اللون. وتركت مي شعرها منسدلا على كتفيها، ولم تضع مكياج على وجهها.
وارفقت مي الصورة بتعليق اكتفت فيه بكتابة : "My Brother" "أخي".
وتفاعل المتابعون مع منشور مي، وأعربوا من خلال التعليقات عن إعجابهم بجمالها وأناقتها وعن محبتهم الكبيرة لها، كما تمنوا لها السعادة في وقتها.
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