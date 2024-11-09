بالصور- هدى المفتي تتألق بالكاجوال و أنوثتها تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية هدى المفتي متابعيها بإطلالتها الأخيرة، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة و الجمال، فقد كانت ترتدي توب ضيق من دون أكمام سترابليس مع سروال جينز واسع، وتركت شعرها منسدلاً، وطابقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.
في سياق آخر، تحدثت هدى المفتي عن تجربتها مع التنمر، بعدما تعرضت لتعليقات جارحة بسبب نحافتها وملابسها. خلال ندوة في مهرجان الجونة، أشارت إلى أنها "اتعرضت للتنمر بسبب جسمي الرفيع" ودعت الآخرين لتجاهل الانتقادات.
يُذكر أن آخر أعمال هدى كان مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي شاركها بطولته أحمد مالك وبيومي فؤاد، وكان من إخراج عصام عبد الحميد وتأليف مريم نعوم.
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