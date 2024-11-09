ناهد السباعي تشوق متابعيها لمسلسلها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة المصرية ناهد السباعي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، لمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "نقطة سودة".

وشاركت ناهد متابعيها عبر حسابها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها ظهرت فيها برفقة أبطال المسلسل.

وظهر في الصورة إلى جانب ناهد الممثلين: أحمد مجدي، أحمد عزمي، أحمد فهمي، ونضال الشافعي وهم يرتدون الزي الأبيض.

وارفقت ناهد الصورة بتعليق حمست فيه المتابعون للمسلسل، إذ كتبت فيه: "جاهزين لعائلة السيوفي".

كما نشرت ناهد عبر صفحتها مقطع فيديو من جلسة تصوير لشخصيتها في المسلسل وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "منال.. نقطة سودة".

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