شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم سلسلة أعظم السيمفونيات في دار الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم سلسلة أعظم السيمفونيات حيث يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة الهارب سلمي صابر حفلاً فى الثامنة مساء اليوم السبت على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عددًا من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها فالس لراڤيل ، كونشيرتو الهارب والأوركسترا لـ فرانسوا أدريان بويلديو وسيمفونية لـ لبيزيه.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا إلى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم، ويحرص على تقديم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقى الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.