شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تكشف عن نفاد تذاكر حفل الموسيقى العربية للتراث المقام غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دار الأوبرا المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك برئاسة الدكتورة لمياء زايد عن نفاد تذاكر حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى الذى سيقام غدًا الأحد الموافق 10 نوفمبر في الثامنة على مسرح معهد الموسيقى العربية والذى سيحييه نجوم الفريق، رضوي سعيد، ريم حمدي، حنان الخولى، نهى حافظ، أحمد الوزيري، محمد شوقي، محيى صلاح وأحمد محسن.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من الموشحات والمقطوعات الموسيقية وأغانى الطرب العربى الأصيل منها "العيون الكواحل، يعني وبعدين، عمري مادوقت الحب، راجعين يا هوى، دوبنا يا حبايبنا، تبعيني ليه، يا نايمة الليل وأنا صاحي، مابين البر والتاني، استعراض الزهور، ليا عشم وياك يا جميل".



حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث

وكانت أقامت فرقة الموسيقى العربية للتراث آخر بروفة لها داخل إحدى قاعات دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو د. محمد الموجى بمشاركة نجوم الفرقة رضوى سعيد، ريم حمدي، حنان الخولي، نهى حافظ، أحمد الوزيري، محمد شوقي، محيي صلاح وأحمد محسن. قبل حفلها غدًا الأحد 10 نوفمبر الذى سيقام على مسرح معهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساء.