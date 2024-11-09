شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده.. تعرض الفنان محيي إسماعيل لوعكة صحية ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الفنان محيي إسماعيل الملقب بالقيصر، لوعكة صحية أثرت على صحته وتم نقله للمستشفى بصحبة ابن شقيقه المخرج السينمائي أشرف فايق، الذي يتواجد معه حاليًا، وطمأن جمهوره ووجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية على سرعة استجابتها متمثلة في الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم والنقيب أشرف زكي، بالإضافة لادارة المستشفى التي استجابت وأرسلت عربة الإسعاف في أقل من 10 دقائق لتنقل القيصر محيي إسماعيل للمستشفي.

وأكد المخرج أشرف فايق لـ"الخليج 365" أن الفنان محيي إسماعيل تعرض لوعكة صحية نتيجة لغبطة في الأكل وبرد شديد في المعدة عقب احتفاله بعيد ميلاده بنادي النقابة بحضور النقيب الفنان الدكتور أشرف زكي.



محى اسماعيل

الفنان محيي إسماعيل مواليد مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء خمس صبيان وثلاثة بنات، درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر، وتم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء)، من أفلامه: (الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي)، يهوى القراءة والتأليف وصدر له رواية (المخبول) التي حققت انتشارا واسعا وتم ترجمتها لأكثر من لغة ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة مثل العالم أحمد زويل الذي أثنى عليها وقال: "إنها رواية تستحق الاهتمام".