شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يحيى أولى حفلاته بأمريكا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم المطرب محمد شاهين أولى حفلاته بولاية كاليفورنيا فى أمريكا، على أن يقدم شاهين باقة مميزة من أغانية التي يعشقها منه الجمهور العربى في كل مكان منها "وجع متعاد، الحب بسعر المصنع، ملعونة المشاعر، اخاف م اللي منك، الله يوفق".

من ناحية أخرى سبق وأكد المطرب محمد شاهين ، أن سعادة الجمهور دائمًا سر فرحته ودعمه له دائمًا بداية من ستار أكاديمي والذي كان مفاجأة، مشيرًا إلى أن عمره كان 19 عامًا وقتها.

وذلك فى لقائه ببرنامج "حد النجوم"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية منى عبد الغنى، مؤكدًا وقتها أنه شعر من صغره بموهبة الغناء، مضيفًا أن أغنية "رصيد الستر" حققت نجاحًا كبيرًا.

أيضًا أعرب عن أمنيته خوض تجربة التمثيل، مشيرًا إلى أن لونه في الغناء ليس شعبي فقط.