أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم أم كلثوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - يستعد الفنان أحمد خالد صالح لتجرِبة فنية جديدة عن التجارب التي قدّمها على مدار السنوات الماضية في مشواره الفني؛ حيث يشارك في فيلم "الست"، الذي يتناول مسيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

تفاصيل دوره في فيلم الست

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أكّدفي لقاءٍ مصوّر، على سعادته بالتعاون مجدداً مع الفنانة منى زكي في فيلم "الست"، وكشف عن معالم الشخصية التي سيقدّمها خلال أحداث العمل؛ قائلاً: "ألعب دَور الشيخ خالد البلتاجي أخو الست الكبير، تجربةٌ ورحلة من أمتع الرحلات اللي عشتها من ساعة ما دخلت المجال، متحمس ومبسوط جداً بالشغل مع مروان حامد ومنى زكي وأحمد مراد. حدوتةتستاهل يتعمل عنها أفلام ومسلسلات كتير".

يستعد أحمد خالد صالح لتجرِبة فنية جديدة في موسم رمضان 2025، وذلك من خلال مشاركته في مسلسل "قتل اختياري" مع الفنانة ياسمين رئيس. وقد علّق على هذه التجربة: "مشروع حلو وحدوتة حلوة وإنسانية وحقيقية، ولها علاقة بالناس، متفائل ومتحمس ويا رب خير إن شاء الله".

تجارِب سينمائية مميزة

يُذكر أن أحمد خالد صالح قد احتفل بالعرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان" خلال الأيام الماضية، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت، عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي. ويُشارك ببطولة الفيلم عددٌ من الفنانين، من أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي. ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.

بجانب ذلك، شارك في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بفيلم "الفستان الأبيض" مع ياسمين رئيس وأسماء جلال، وقد حقق هذا العمل نجاحاً كبيراً لفت أنظار صنّاع الفن والقائمين على المهرجان.

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