جورج كلوني يستمتع بأوقات رومانسية مع زوجته أمل علم الدين

ميرنا وليد - بيروت - استمتع الممثل الاميركي جورج كلوني في عطلة نهاية الأسبوع، مع زوجته المحامية أمل علم الدين، بأوقات رومانسية في سان تروبيه بفرنسا.



وظهر الزوجان وهما يستمتعان بوقتهما في احد المطاعم على شاطئ بامبلون، وهو وجهتهما المفضلة. هناك، انضم إليهما أصدقاؤهما، ليجتمعوا معًا في جو من الألفة والمرح.

أمل تألقت بفستان من مجموعة "ستيلا مكارتني" لموسم 2015، فيما اختار جورج مظهرًا غير رسمي مرتديًا سروالاً كريمياً وقميص بولو أسود.

خلال تواجدهما في المطعم، بدا الثنائي في غاية الرومانسية، حيث ساروا متشابكي الأيدي، وأظهرت أمل عاطفتها بحتضان زوجها، بينما التف جورج حولها ليُبقيها بقربه.

هذه العطلة لم تكن المرة الوحيدة التي يظهر فيها كلوني دعمه لزوجته. ففي حفل "The Albies" الذي تنظمه "مؤسسة كلوني للعدالة"، أثنى الممثل الأميركي على أمل قائلًا: "سأدعم أي شيء تشارك فيه زوجتي. إنها دائماً على الجانب الصحيح من التاريخ، وأنا دائماً فخور جداً بالتواجد في نفس الغرفة معها مهما كان الأمر، وهذا حدث حيث نتمكن من تركيز كل الاهتمام على الأشخاص الذين لا يحصلون على الاهتمام الكافي".

من جانبها، علّقت أمل قائلة: "إنه مدافع رائع، ويعني لي الكثير أن أتمكن من القيام بهذا العمل معاً، وأن يساعد في إحياء بعض القصص التي نرويها الليلة".