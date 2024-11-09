بعد عودتها من العمرة.. ممثلة مصرية تحذف صورها وترتدي الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - اتخذت الممثلة المصرية إيمان الشريف، خطوة مفاجئة عقب عودتها مؤخراً من أداء مناسك العمرة، والتي أعربت عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها بزيارة الحرم المكي.



وحذفت إيمان الشريف جميع صورها التي تظهر بها بدون حجاب، من جميع حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد عودتها من العمرة، ونشرت عدد من الصور ظهرت خلالهم بالحجاب.

وبهذه الخطوة، أعلنت إيمان ارتدائها الحجاب رغم عدم تعليقها على الصور، لتنهال عليها التعليقات بتقديم التهاني والتبريكات لها على هذه الخطوة.

وكانت إيمان قد شاركت متابعيها مجموعة من الصور خلال أداء مناسك العمرة، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "اللهم لك ألف حمد وشكر أكرمتني يا الله بتحقيق حلم عمري واستضافتي في بيتك وبيت نبيك محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، مفيش كلام يوصف شعوري اللهم أجعلها عادة، واكتبها لكل الناس عشان يدوقوا حلاوة الشعور الجميل ده".

يذكر ان آخر أعمال إيمان كان مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض في الفترة الأخيرة وهو من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، يوسف الكدواني، نهى عابدين، أحمد كشك، سامي مغاوري وآخرين.