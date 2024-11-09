إيمان الباني تلفت الانظار بجمالها من خلال لوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة وملكة جمال المغرب لعام 2006 إيمان الباني عيون متابعيها، في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الخاص، من خلال صورة نشرتها، ظهرت فيها بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه توب باللون البيج، مع شورت سروال رياضي واسع مسترة ذات اكمام طويلة فوقهم، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكان كشف الممثل التركي مراد يلدريم عن قصة تعرفه على زوجته إيمان الباني، وقال في مقابلة تلفزيونية سابقة له، إنه تعرف على إيمان بالصدفة، إذ عُرض عليه مسلسل في هوليوود، فقرر الذهاب إلى لندن.

وأضاف يلدريم أنه شعر بالملل في المساء، فطلب من أصدقائه أن يبحثوا له عن مطعم يجلس فيه، فالتقى إيمان في المطعم وتعرف عليها.

وأكد مراد أنه أُعجب بإيمان كثيرا عندما قابلها، ولكنه وقع في حبها عندما تعرف عليها.

وكشف مراد أنه عرض الزواج على إيمان في المقابلة الثانية، موضحا أن ما شعر به شيء لا يمكن شرحه فقد تعرف عليها كأنه يعرفها منذ سنوات طويلة.

وتابع: "بعد لقائنا الأول توجد فترة لمدة 6 شهور في تلك الفترة بالطبع تراسلنا وتقابلنا عبر الفيديو".

وأشار مراد إلى أن إيمان لم تكن تعرف أنه ممثل تركي مشهور.

