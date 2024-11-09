عمر متولي يكـ ـشف حقيقة خلافه مع محمد إمام

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري عمر متولي حقيقة وجود خلافات مع الممثل المصري محمد إمام، وذلك بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في فيلم "شمس الزناتي البداية" وتأدية دور "سيد سبرتو".

وقال عمر خلال لقائه في برنامج "الراديو بيضحك" من تقديم فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090": "مفيش مشاكل خالص، أنا بحب شخصية "سيد سبرتو" من زمان من قبل ما أمثل وأنا نفسي أقدمها، تزامن ده مع أن الفيلم بيعمله محمد إمام، أنا معنديش مشكلة إني أعمل مسلسل وفيلم مش بحسبها كده أنا بحب الدور الحلو، لكن اللي حصل وقت ما كنا بنحضر وفي منتج صعب إني أقول له إني هعمل الشخصية دي في فيلم وبعدين هرجع أعملها معاك في مسلسل كانت هتبقى مشكلة فاعتذرت وقتها ومحصلش أي مشاكل ولا خلافات".

ولفت عمر إلى انه يرى ان الممثل أحمد عبد الحميد مناسبًا لشخصية "سيد سبرتو" بعدما تم اختياره لتقديم الشخصية في الفيلم وقال: "عرفت إن المرشح ليعمل الدور شاب زي القمر ومناسب جدا للدور".

وفيلم "شمس الزناتي البداية" من بطولة كل من: محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه قبل أحداث الفيلم الأصلي "شمس الزناتي".

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