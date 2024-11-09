روجينا تدعم وتبارك لابنتها في خطوتها الجديدة…”فرخ البط عوّام؟”

باركت الممثّلة المصريّة، روجينا، لابنتها الممثّلة مريم زكي، بانطلاق عروض المسرحيّة الجديدة التي تشارك فيها بعنوان “الصّالون”.

من جانبها نشرت مريم زكي، البوستر الرّسميّ للمسرحيّة عبر “إنستغرام”، التي ستلعب فيها دور “ابتهال”.

المسرحيّة عبارة عن عرض مسرحيّ دراميّ على مسرح ملك جبر والفلكيّ بالجامعة الأميركيّة في القاهرة، من كتابة نور قطّان إخراج دينا أمين.

نذكر أنّ هذ التّجربة ليست الأولى لمريم، فقد شاركت مسبقًا في أولى تجاربها المسرحيّة بعنوان “بنك القلق”، المأخوذة عن رائعة الأديب العالميّ توفيق الحكيم .

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نذكر أنّ مريم زكي، شاركت والدتها روجينا في مسلسل “سرّ إلهيّ”، الذي عُرض في رمضان ٢٠٢٤.