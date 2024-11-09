شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا: هناك اهتمام خاص بفلسطين هذا العام واستحدثنا جوائز للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اهتمام الدورة الـ45 من المهرجان بالسينما الفلسطينية، قائلا: "بالتأكيد هناك اهتمام خاص بالسينما الفلسطينية وبالقضية الفلسطينية بداية من اختيار فيلم افتتاح للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي "أحلام عابرة".

وتابع خلال بيان صحفي: "بالإضافة إلى وجود جوائز خاصة بالسينما الفلسطينية وبرامج عروض وفعاليات متنوعة تبرز الصوت الفلسطيني، نحن حريصون على أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في المهرجان".

وعن تواجد عدد كبير من الأفلام العربية خلال هذه الدورة من المهرجان، أشار: "أزعم أن مهرجان القاهرة هذا العام لديه عدد غير مسبوق من الافلام العربية الجيدة جدا فنيًا، لا اعتقد أن المنافسة أثرت بالسلب على اختياراتنا، بل بالعكس لأن الأفلام العربية الجيدة كثيرة جداً".

وأضاف: "أحدثنا هذا العام أيضًا تغييرات مهمة فيما يتعلق بالجوائز المقدمة للسينما العربية اظن انها حققت توازنًا مستحق، ففي الدورات السابقة كان هناك جائزة أفضل فيلم عربي وتتنافس عليها كل الافلام العربية المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى مسابقة آفاق السينما العربية وهو أمر مربك وغير مفهوم ولا مطلوب، هذا العام قررنا استحداث جوائز السينما العربية وهي جوائز مالية لأول مرة وتتنافس عليها كل الأفلام العربية الطويلة المشاركة في المهرجان سواء في المسابقة الدولية أو في آفاق السينما العربية الذي تحول الى برنامج وليس مسابقة. كانت لدينا مخاوف من تردد صناع الأفلام العرب في المشاركة في البرنامج لكننا اكتشفنا العكس تمامًا وأن عدد الافلام العربية هذا العام قد يكون أكبر من أي دورة سابقة.

تقام الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 لـ 22 نوفمبر الجاري، في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر ان يشهد حفل الافتتاح تكريم أحمد عز، والمخرج يسرى نصر الله، والمخرج وكاتب السيناريو دانيس تانوفيتش.